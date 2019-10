Pensionamento anticipato con contributi in più casse previdenziali

Il pensionamento anticipato per chi ha avuto una carriera discontinua è più complesso, perché per poter ottenere il requisito contributivo richiesto dalle varie forme pensionistiche, bisogna far confluire i contributi in un’unica cassa previdenziale, l’ultima a cui si è aderito. Purtroppo, non sempre ciò è possibile, ci sono alcuni enti che non prevedono il cumulo creando grosse difficoltà ai lavatori. Analizziamo il quesito di un nostro lettore: Scusi Direttore, ho 63 anni il 27 dicembre e 35 anni di contributi. Infine, 3 anni di disoccupazione. Quando posso far domanda per Ape Social? Vale anche per chi la maggioranza degli anni è stati Autonomo (Agente di Commercio). Grazie per la risposta.

Pensione anticipata Ape Sociale

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2019 hanno i requisiti o potrebbero arrivare ai requisiti in tale data, è possibile presentare domanda preliminare per il riconoscimento delle condizioni di accesso alla misura pensionistica Ape Sociale, entro il 30 novembre 2019.

Sicuramente, l’Ape Sociale sarà prorogata anche per il 2020.

Pensionamento e versamenti contributi in più casse previdenziali

Il suo problema è la diversa cassa previdenziale, come agente di commercio sono versati i contributi all’Enasarco. L’ente non prevede la possibilità di cumulo, quindi i 35 anni di contributi non possono fruire in un’unica cassa previdenziale. I contributi Enasarco le possono servire a creare una pensione aggiuntiva se ha raggiunto il minimale richiesto di 20 anni di contributi.

Si rivolga ad un patronato per valutare la sua contribuzione in base alla vita lavorativa, per poter accedere all’Ape Sociale deve avere un requisito contributivo di 30 anni.

