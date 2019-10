Pensionamento anticipato con e senza maternità, cosa cambia

Pensione anticipata con 41 e 10 mesi di contributi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini, con una finestra di tre mesi dal 2019. Le lavoratrici madri hanno qualche agevolazione? Analizziamo cosa è possibile fare secondo questa misura pensionistica, rispondendo anche a una nostra lettrice: Buongiorno, Lavoro a tempo indeterminato dal 1986 a oggi , ho attualmente 52 anni e 33 di servizio. Non ho usufruito della maternità per entrambi i figli. Per la legge 41 + 10 mesi nel mio caso come funziona? Grazie

Pensione anticipata: requisiti e maternità

La pensione anticipata prevede per le donne la possibilità di uscire dal lavoro con 41 e 10 anni di contributi versati. La normativa precisa che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata di almeno 35 anni di contributi utili. Questo significa che sono considerati nei contributi utili: contributi obbligatori, da riscatto, volontari, mobilità e cassa integrazione, ad esclusione dei contribuiti figurativi per disoccupazione e malattia.

Nel caso specifico della lavoratrice in maternità può chiedere, l’accredito dei contributi figurativi o il loro riscatto ai fini previdenziali. Questi contributi sono validi sia per il diritto che per la misura per tutte le pensioni. Quindi, anche per la pensione anticipata.

Il decreto-legge n. 4/2019, per la pensione anticipata ha bloccato l’innalzamento del requisito contributivo per effetto dell’aspettativa di vita (legge Fornero); ma ha inserito una finestra di tre mesi dal raggiungimento dei requisiti, per ottenere l’assegno pensionistico.

Riscatto maternità fuori dal rapporto di lavoro: quanto costa?

