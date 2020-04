Pensionamento con 41 anni di contributi, ha una scadenza?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

La quota 41 è strutturale non ha scadenza, alla maturazione dei requisiti è possibile fare domanda.

L’elenco delle categorie del lavoro usurante è previsto ne Dlgs. 67/2011, tra cui rientra anche la categoria dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, con capienza complessiva non inferiore a 9 posti. Per accedere al pensionamento è richiesto che l’attività lavorativa sia svolta almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro oppure almeno metà della vita lavorativa.

Che si trovi in una delle seguenti tutele

I requisiti richiesti per il pensionamento con Quota 41 sono i seguenti:

Per poter accedere al pensionamento con Quota 41, bisogna avere requisiti specifici oltre ai 41 anni di contributi indipendentemente all’età anagrafica. Analizziamo nel dettaglio quali sono rispondendo al quesito di un nostro lettore.

