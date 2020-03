Pensionamento con 59 anni e 20 anni di contributi, quale opportunità

Uscire dal lavoro o nel caso d’ inoccupati, trovare la giusta forma pensionistica che permetta il pensionamento anticipato non è facile. Ci sono tante misure tutte diverse tra loro con molteplici paletti che poi rendono quasi impossibile l’adesione. Costantemente, giorno dopo giorno, rispondo ai lettori che ci seguono e ci scrivono, confusi da questo sistema sempre più contorto, come fare per accedere alla pensione. Oggi, analizziamo la domanda di un lettore che ha raggiunto l’età di 59 anni e ha solo 20 anni di contributi.

Pensionamento con 59 anni di età e 20 di contributi

Gentile Redazione vi porgo gentile domanda per il mio caso che ha 59 anni di età e ho lavorato per 20 anni .! C’è qualche opportunità per andare in pensione. In attesa di una vostra gentile risposta, cordiali saluti.

L’unica forma pensionistica che permette l’anticipo di 5 o 10 anni dell’età pensionabile è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). Questa misura è unica nel suo genere e prevede la possibilità di uscire dal lavoro (anticipo di 5 anni) o per coloro che sono inoccupati da almeno 24 mesi (anticipo di 10 anni), di avere un rendita fino all’età della pensione di vecchiata che attualmente è di 67 anni.

Per poter accedere a questa misura bisogna aver aderito ad un fondo previdenziale pensionistico almeno da 5 anni.

La domanda di rendita anticipata dovrà essere inviata direttamente al fondo e non all’Inps.

Ho trattato molto quest’argomento e ho redatto personalmente una guida con tutti i requisiti, la può leggere qui: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

Quindi, lei può aderire a questa misura, in base ai requisiti solo se per tempo ha aderito ad un fondo pensione.

Logicamente, questa misura risulta conveniente quanti nel fondo sono stati versati molti anni id contributi.

