Pensionamento con 62 anni per gli uomini  e 57 per le donne con 5 anni di contributi

Pensionamento anticipato in qualità di bonus di 513 euro quale ponte per arrivare all’età pensionabile di 67 anni. Un lettore ci pone la seguente domanda: Salve ad agosto avrò compiuto 62 anni con 34 anni di attività lavorativa, sono un commerciante su aree pubbliche opero nei mercati settimanali con una bancarella, quindi consegnando licenze e fatto tutti i requisiti imposti dalla legge potrei accedere al beneficio di 513€ al mese . La mia domanda è se questo importo mi viene dato fino al raggiungimento dell,età pensionistica oppure solo per tre anni ? Grazie mille per una risposta . C.G.

Pensionamento anticipato con bonus di 513 euro

Analizziamo la normativa: i beneficiari e i requisiti da possedere per fruire della misura pensionistica:

abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;

risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Si precisa che i 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.

Viene riconosciuto una prestazione in qualità di bonus mensile di € 513,00 fino alla età pensionabile di 67 anni, requisito indispensabile per poter accedere alla pensione di vecchiaia.

L’erogazione dell’indennizzo è altresì subordinata a determinate condizioni, di seguito elencate.

Abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale

In merito alla cessazione dell’attività commerciale, si precisa che possono beneficiare della misura introdotta dalla legge di bilancio 2019, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 207/1996 al momento della domanda. La cessazione dell’attività inizialmente era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019; successivamente è stata approvata la retroattività anche per gli anni 2017/2018 in cui non era stata prorogata la misura, si attende la circolare Inps con le disposizioni attuative.

La cessazione deve essere definitiva e riguardare l’intera attività commerciale esercitata. Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (a titolo esemplificativo, nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d’azienda).

Abbiano riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa

di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale.

In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma in commento i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune;

Il soggetto titolare dell’attività si sia cancellato dal Registro delle imprese

presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).

Si rammenta che la cancellazione dal Registro delle imprese è una condizione per l’erogazione del trattamento (cfr. in proposito le sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 27675 del 20.12.2011 e n. 847 del 23.01.2012).

Pertanto, ove il soggetto richiedente, in possesso di tutti i requisiti, abbia presentato domanda di cancellazione ma, al momento della domanda di indennizzo, la predetta condizione non risulti ancora dal Registro delle imprese, la Struttura territoriale competente non dovrà trasmettere la domanda al Comitato amministratore con parere sfavorevole ma tenerla in apposita evidenza in attesa dell’avvenuta cancellazione.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube