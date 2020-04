Pensionamento con 65 anni di età e 20 anni di contributi

Pensionamento anticipato per chi ha perso il lavoro e si trova nella situazione di essere troppo avanti con l’età per un nuovo lavoro, c’è una soluzione per chi ha contratto un fondo pensione. Valutiamola insieme rispondendo ad un nostro lettore.

Pensionamento anticipato come agente di commercio

Un lettore ci scrive: Buongiorno, sono un agente di commercio che purtroppo per varie ragioni oggi mi trovo senza mandati e senza lavoro, ho 62 anni e 36 di contributi versati INPS compreso l’anno di servizio militare svolto nel 1979.

Ho iniziato a versare all’INPS dal 1985 ad oggi sempre come agente di commercio.

Che possibilità ho di poter prendere la pensione INPS?

Grazie per la risposta

Cordiali Saluti

Requisiti richiesti pensione Enasarco

Gli agenti di commercio sono sottoposti al pagamento dei contributi Enasarco.

L’Enasarco è un ente a se e prevede dei requisiti specifici, nello specifico possono fare domanda di pensionamento anticipato gli iscritti devono avere maturato i seguenti requisiti minimi:

√ 65 anni di età,

√ 20 anni di anzianità contributiva,

√ quota 90 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Riduzioni applicate

L’importo della pensione anticipata è ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, compresa la quota 92).

Decorrenza e domanda

La pensione di vecchiaia anticipata decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La domanda va presentata a partire dal giorno in cui si maturano i requisiti anagrafici (giorno del compleanno) e contributivi previsti dal Regolamento.

A differenza della pensione di vecchiaia ordinaria non è possibile inviare la richiesta in anticipo.

Come fare la domanda

La richiesta deve essere inviata direttamente online tramite l’area riservata in Enasarco.

Doppia pensione: Enasarco e Inps

Il problema per gli agenti di commercio che a fine dell’attività lavorativa ci si trova di fronte a due pensioni ciascuna delle quali con diversi requisiti. L’Enasarco prevede comunque la possibilità del pensionamento anticipato come sopra descritto, con un abbattimento del 5% per ciascun anno di anticipazione. La pensione Enasarco di vecchiaia dal 2019 è conseguibile all’età di 67 anni con un minimo di 20 anni di contributi, a patto che la somma tra età contributiva e anzianità contributiva risulti almeno pari a quota 92.

Per l’Inps è possibile accedere alla pensione con 67 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi.

Esclusivamente per i contributi versati nelle casse Inps è possibile accedere al pensionamento con la rendita; in alcuni casi può essere una valida alternativa, soprattutto se si è perso il posto di lavoro.

Al pensionamento con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, possono accedere sia i lavoratori autonomi che i lavoratori privati. Questa misura permette il pensionamento anticipato solo per coloro che hanno aderito da almeno cinque anni ad un fondo pensione. Va precisato che più è il valore accumulato più la misura è conveniente.

