Pensionamento con Fondo pensione: anticipo di 5 e 10 anni

Per usufruire della nuova misura l’iscritto deve presentare l’apposito Modulo per la richiesta della prestazione, disponibile direttamente presso gli uffici di ALIFOND e nel sito www.alifond.it.

La prestazione pensionistica è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

Riepilogando, per i disoccupati di lunga durata superiore a 24 mesi è possibile fare domanda della Rita se hanno versato in un fondo pensione almeno un minimo di cinque anni di contributi.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un’apposita comunicazione da parte dell’INPS.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori disoccupati di lunga durata con i seguenti requisiti:

I fondi pensione, compreso quello Alifon prevedono che per fruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

Come anticipare il pensionamento di circa 5 o 10 anni dall’età pensionabile? Esiste una misura pensionistica strutturale che lo permette: la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – RITA. Analizziamo i requisiti richiesti, rispondendo ad un quesito di un nostro lettore: Salve, cerco di descrivermi ho 61 anni e 8 mesi, e 39 anni di contributi di cui gli ultimi 2 di NASPI dal 1999 iscritto al fondo pensione integrativo Alifon vorrei sapere se posso fare domanda DI RITA in attesa dell’età pensionabile grazie

