Pensionamento con Legge Fornero e anticipo TFS di 45.000 euro

Pensionamento con la legge Fornero e diritto all’anticipo TFS: Buonasera, sono un pubblico dipendente collocato in pensione il 31 dicembre 2018 avendo compiuto 66 anni e 7 mesi secondo la legge Fornero. Mi pare di capire che io potrei chiedere i 45.000 € di anticipo secondo la nuova legge, ma la cosa che non riesco a capire come avviene la restituzione. Secondo un piano mensile o la restituzione avverrà in un’unica soluzione quando avrò maturato il diritto alla prima trance del TFS e quindi in una unica soluzione direttamente dall’Inps? Grazie

Anticipo TFS per i dipendenti pubblici

Possono fare domanda di anticipo del TFS o TFR i dipendenti pubblici accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall’articolo 24 del DL 201/2011 – Legge Fornero, secondo i seguenti requisiti:

o con 67 anni di età;

o con 42 e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica;

oppure con la pensione anticipata Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi).

L’anticipo del TFS/TFR è un contratto di finanziamento a tutti gli effetti. Abbiamo redatto una guida completa che illustra tutto il percorso e gli interessi e le agevolazioni di questa misura: Anticipo TFS: beneficiari, finanziamento, calcolo, interessi e aliquota Irpef (guida completa)

L’anticipo avverrà in un’unica soluzione che non potrà superare la soglia di 45.000 euro e sarà stabilito un piano di ammortamento per la restituzione. Al momento la misura non è operativa, si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per i lavoratori che sono già in pensione, potranno accedere all’anticipo TFS/TFR, solo se non hanno percepito nessuna rata della buonuscita.

Quindi, se lei potrà aderire appena la misura sarà operativa.