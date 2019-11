Pensionamento con Opzione donna: finestra e nuovi requisiti

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest

Per le lavoratrici autonome la finestra è di 18 mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti.

Le lavoratrici che accedono alla pensione con questa misura devono attendere 12 mesi di finestra per poter avere la liquidazione della pensione. I 12 mesi di finestra partono a decorrere dal raggiungimento di entrambi i requisiti.

Tutte le condizioni rimangono le stesse, non è cambiato nulla.

Con questi requisiti penso che lei stia parlando della misura pensionistica Opzione donna. L’Opzione donna è stata prorogata anche per il 2020. La proroga prevede che i requisiti per le lavoratrici dipendenti e autonome devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. I requisiti sono:

