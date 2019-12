Pensionamento con quota 100: dei 38 anni di contributi,  35 anni devono essere utili

Pensione anticipata Quota 100 con 62 anni di età e 38 anni di contributi di cui 35 anni devono essere contributi utili, cosa significa? È questa la domanda che ci viene posta sempre più spesso dai nostri lettori, chiariamo alcuni dubbi rispondendo alle domande di un nostro lettore.

Pensionamento con Quota 100 e contributi utili

Buonasera, cortesemente avrei necessità di sapere se per una dipendente nata a marzo 1958, in servizio pubblico dal 16.02.1987, con 4 anni di riscatto della laurea e 5 mesi ed 1 di accredito maternità al di fuori del rapporto di lavoro (art.25 dlgvo 151/2001) possa accedere a settembre del 2020 a quota 100. A mio avviso non ha diritto in quanto non ha maturato 35 anni di effettivo servizio, me lo conferma cortesemente? Grazie ancora

Requisito contributivo di 38 anni

Lei può accedere alla Pensione anticipata quota 100 che prevede il pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Il requisito contributivo, come specifica la circolare Inps n. 11/2019, chiarisce che per il perfezionamento è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata di almeno 35 anni di contributi utili. Questo significa che sono considerati nei contributi utili: contributi obbligatori, da riscatto, volontari, ad esclusioni dei contribuiti figurativi per disoccupazione e malattia.

Quindi, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni richiesti per quota 100, sono da considerare nel calcolo dei 35 anni di contributi utili anche i contributi da riscatto della laurea.

Per approfondimenti consigliamo di leggere: Pensione anticipata e 35 anni di contributi utili al pensionamento, le alternative possibili

