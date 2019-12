Pensionamento con Quota 100 e possibilità di lavorare in attesa del TFR

Il pensionamento con Quota 100 ha il divieto di lavoro, questo significa che i lavoratori che scelgono questa misura devono licenziarsi e non possono continuare a lavorare. C’è solo un’eccezione, sono cumulabile i redditi derivanti dal lavoro occasionale per un massimo di 5.000 euro annui. Un lettore ci pone una domanda in merito, analizziamo cosa prevede la normativa.

Cosa si intende per lavoro occasionale

Come abbiamo letto, direttamente dal comma 3 dell’articolo 14 del decreto, non è permesso il cumulo dei redditi da lavoro con quello da pensione derivante da quota 100 fino al compimento dei 67 anni di età, fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale per un limite annuo massimo di 5000 euro.

Il lavoro autonomo per essere considerato occasionale deve avere le seguenti caratteristiche:

non deve essere subordinato

deve essere, appunto, occasionale

deve rappresentare una prestazione d’opera o di un servizio compiuta dietro un corrispettivo in denaro

la prestazione non deve essere duratura e continuativa

la prestazione non deve essere coordinata dal committente

non può essere svolta all’interno di un’azienda

Il lavoro autonomo occasionale, quindi, deve essere un’attività autonoma esercitata senza vincoli che non richiede l’apertura di Partita Iva proprio perchè svolto in maniera saltuaria (e quindi svolto senza i requisiti della professionalità).

Blocco del TFR e impossibilitato a lavorare

Sono in pensione dal 1.9.2019. Lo Stato non mi permette di ricevere il Tfr ma mi proibisce di lavorare. Avendo necessità economiche, esiste una possibilità di rivendicare il diritto di lavorare (a contratto, oppure oltre il tetto di 5000 euro)?

Grazie

R. D. D.

Risposta

Purtroppo, non esiste nessuna alternativa oltre il lavoro autonomo con la soglia annuale di 5.000 euro lordi.

In riferimento all’anticipo TFS la situazione è bloccata, abbiamo pubblicato un articolo con la verità su questa misura che ha illuso i pensionati: Anticipo TFS, forse sarà operativo da maggio 2020: ecco la verità

