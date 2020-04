Pensionamento nel 2020 con 62 anni e 20 – 35 e 38 di contributi

Pensionamento con 62 anni di età nel 2020, analizziamo le possibilità che sono previste e quali sono i requisiti per poter accedervi. Nell’esplorare le varie misure risponderemo anche ad una nostra lettrice che vorrebbe uscire dal lavoro il prima possibile.

Pensionamento a 62 anni ora

Buongiorno, ho 62 anni di età e sono attualmente

Impiegata part-time con 30 di contributi versati dal 1980 al 1991e dal 2001 ad oggi che possibilità ho di accedere al pensionamento ora ?

Grazie per eventuali risposte

Quota 100: 62 anni di età e 38 di contributi

Con 62 anni di età anagrafica è possibilità accedere alla quota 100 con 38 anni di contributi, questa misura rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021. Prevede inoltre una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Lei non può fare domanda in quanto ha solo 30 anni di contributi.

Opzione donna: 58 anni di età e 35 di contributi

Un’altra misura che permette l’anticipo pensione per le lavoratrici è l’opzione donna con 58 anni di età e 35 anni di contributi. Prevede una finestra di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, inoltre i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019. Questa misura ha scadenza il 31 dicembre 2020, salvo proroga. Anche qui lei non rientra in quanto non ha maturato il requisito contributivo di 35 anni.

Pensionamento con la rendita: una valida alternativa

C’è un’altra misura che permette il pensionamento anticipato 5 anni prima dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia e si tratta della Rendita Integrativa temporanea. Oltre al requisito dell’età è richiesto un requisito fondamentale, aver maturato almeno 5 anni in un fondo pensione.

Questa particolare misura non è per tutti come abbiamo evidenziato, ma è una valida alternativa anche dal punto di vista fiscale.

Le lascio qui la guida con la specifica di tutti i requisiti. Va precisato che la domanda di pensionamento con la rendita va presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’Inps.

