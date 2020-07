I lavoratori che perdono il lavoro involontariamente il lavoro “disoccupati” sono tutelati dal nostro sistema previdenziali, anche se per accedere alla pensione devono comunque rispettare i requisiti richiesti. Attualmente sono tre le misure che tutelano la figura del lavoratore disoccupato inserito nelle pensioni news. Analizziamo in breve le tre possibilità di accesso alla pensione rispondendo ad una nostra lettrice.

Pensionamento per disoccupati nel 2020

Una lettrice ci scrive: “Salve, ho 37 anni di contributi e 55 anni quando posso richiedere la pensione attualmente sono disoccupata grazie mille”.

Come sopra riportato i lavoratori disoccupati sono tutelati dal nostro sistema previdenziale, ma per accedere alle misure in vigore bisogna avere particolari requisiti. L’unica misura che prevede l’anticipo di dieci anni dall’età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia è la R.I.T.A., che permette l’accesso solo se il lavoratore ha versato almeno cinque anni in un fondo pensione e ha maturato minimo 20 anni di contributi. Questa misura si avvale del meccanismo della rendita, nello specifico il lavoratore percepisce una rendita fino al perfezionamento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia. Per maggiori informazioni consiglio di consultare la nostra guida: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

Ape sociale

Un’altra misura che permette il pensionamento anticipato a tutela dei disoccupati è l’Ape Sociale, ma richiede un’età di 63 anni, 30 anni di contributi e il lavoratore disoccupato deve aver terminato di fruire la Naspi da almeno tre mesi. Questa misura scade il 31 dicembre 2020 e non è sicuro che sarà rinnovata.

Quota 41

La pensione quota 41 per i lavoratori precoci tutela i lavoratori disoccupati che hanno terminato almeno da tre mesi di percepire la Naspi, hanno maturato un anno di contributi prima del diciannovesimo anno di età e hanno un’anzianità contributiva di 41 anni. Questa misura non ha scadenza, salvo modifica della Riforma pensione.

Pensione anticipata

Infine, la pensione anticipata che richiede solo il requisito contributivo per le donne di 41 e 10 mesi per gli uomini 42 e 10 mesi.

Le consiglio di attendere la Riforma pensione e di valutare in caso che non trova lavoro, il versamento dei contributi volontari fino al perfezionamento della pensione anticipata. Potrebbe rivolgersi ad un patronato e farsi fare la simulazione del calcolo.

