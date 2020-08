Pensionamento solo con i contributi e per le donne uno sconto maggiore, si tratta della pensione anticipata, vediamo i particolari per aderire rispondendo ai nostri lettori. La pensione anticipata fa parte delle pensioni news attualmente in vigore nel 2020.

Pensione anticipata solo con i contributi

Buongiorno mi chiamo Laura e avendo 31 anni di contributi Inps e 49 anni di età, c è la possibilità di avere una pensione? Grazie L.

Lei è molto giovane per la pensione, 49 anni sono davvero pochi per fare un’ipotesi di pensione. Ma ipotizziamo che la pensione anticipata rimanga invariata, attualmente prevede la possibilità per le donne di accedere alla pensione con 41 e 10 mesi a prescindere dell’età anagrafica; per gli uomini questo requisito aumenta di un anno, per loro sono richiesti 42 e 10 mesi di contributi. Bisogna precisare che questa misura è soggetta all’adeguamento all’aspettativa di vita, nel decreto legge n. 4/2019 l’adeguamento è stato bloccato fino al 2026. Inoltre, sempre lo stesso decreto legge ha inserito a questa misura un finestra di uscita di tre mesi.

Questa misura fra circa dieci/undici anni le permetterà di andare in pensione. Attualmente in vigore esiste anche l’Opzione donna(58/59 anni con 35 anni di contributi), ma è davvero difficile fare un’ipotesi così lontana, anche perché mentre la pensione anticipata una misura stabile, l’Opzione donna è soggetta al rinnovo annuale nella legge di Bilancio.

Trova qui tutte le misure di pensione anticipata attualmente in vigore: Pensione anticipata 2020: età pensionabile, requisiti e domanda

Deroga Dini

Buon pomeriggio, una domanda semplice: la pensione con deroga Dini è ancora in vigore per tutto il 2020? Grazie dell’attenzione, aspetto risposta.

Si è possibile aderire alla deroga Dini all’età di 67 anni, se il lavoratore opta per l’opzione contributiva, è può accedere al pensionamento con meno di venti anni di contributi, nello specifico bisogna avere la seguente situazione contributiva:

meno di 18 anni di contributi versati prima del 1° gennaio 1996;

almeno cinque anni di contributi versati dopo il 1° gennaio 1996;

almeno un contributo prima del 1° gennaio 1996;

in totale almeno quindici anni di contributi.

⇒ Pensione contributiva con 5, 15 e 20 anni di contributi, deroghe Amato e Opzione Dini

