Pensione a 55 anni: quali sono le possibilità per la quiescenza

Nessuna delle misure attualmente in vigore permette il pensionamento con soli 55 anni di età. Di contro, però, possiamo dire che esistono 2 misure che permettono il pensionamento a prescindere dall’età raggiungendo requisiti contributivi richiesti per l’accesso. Vediamo in quali casi rispondendo al nostro lettore che ci scrive: Buongiorno, Lavoro dal 1 maggio 1981 nell’ambito dell’industria alimentare,non mi sono mai fermato il 1 aprile 2020 compio 55 anni,inoltre ho altri contributi per un totale di altri 9 mesi,sempre industria ,ho lavorato come stagionale quando avevo 14 e 15 anni. Si fare un calcio per sapere quanto devo ancora lavorare?

Pensione a 55 anni

Come anticipato sopra, quindi, è possibile accedere al pensionamento a prescindere dall’età grazie a due misure: la pensione anticipata ordinaria e la quota 41 per lavoratori precoci.

Essendo lei un lavoratore precoce potrebbe rientrare nel pensionamento con la quota 41 che richiede, appunto, almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento dei 19 anni di età, aver maturato almeno 41 anni di contributi e appartenere ad una delle categorie tutelate ovvero, disoccupati, caregiver, invalidi, usuranti e gravosi. Se rientra in una delle cinque categorie menzionate, quindi, può accedere alla pensione quota 41 non appena matura i 41 anni di contributi richiesti, fra poco più di un anno.

Se, invece, non riesce ad accedere al pensionamento con la quota 41 l’alternativa resta la pensione anticipata ordinaria che richiede per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di contribuzione versata (per le donne 41 anni e 10 mesi), In questo caso, avendo ad aprile 2020 quasi 40 anni di contributi, potrebbe accedere al pensionamento anticipato all’inizio del 2023 poco prima di compiere i 58 anni di età. deve lavorare, quindi, altri 3 anni per poter accedere alla pensione anticipata ordinaria.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube