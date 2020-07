Il nostro sistema previdenziale permette di accedere alla pensione anticipata anche con 57 anni di età con requisiti particolari oppure esistono altre misure che prevedono l’accesso solo con l’anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. Queste misure sono previste nelle pensioni news del 2020, analizziamo i requisiti rispondendo ad un nostro lettore.

Pensione a 57 anni di età

Un lettore ci chiede: “Buonasera, volevo sapere quanti anni mi mancano per andare in pensione. A giugno 2020 sono 39 anni di contributi e sempre nel 2020 sono 57 anni di età. Grazie”

Lei può accedere alla pensione anticipata che prevede solo il requisito contributivo a prescindere dall’età anagrafica del richiedente. L’anzianità contributiva richiesta tutela maggiormente le donne, infatti, prevede:

41 e 10 mesi per le lavoratrici (dipendenti o autonome);

42 e 10 mesi per i lavoratori (dipendenti o autonomi).

La pensione anticipata non presenta penalizzazione e dal 2019 è stata inserita un finestra mobile di tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo. Questo significa che il primo rateo pensionistico sarà corrisposto dopo tre mesi.

Quota 41

Un’altra misura che permette l’accesso solo con i contributi a prescindere dall’età anagrafica è la pensione per il lavoratori precoci “quota 41“.

La quota 41 dispone requisiti stringenti, infatti, prevede oltre al lavoro precoce (almeno 12 mesi di contributi versati, anche non continuativi, prima del compimento del 19° anno di età):

anzianità contributiva di 41 anni;

il lavoratore deve trovarsi in una delle seguenti tutele: disoccupato che ha terminato di percepire la disoccupazione indennizzata almeno da tre mesi; disabile con una percentuale superiore al 74%; lavoratore caregiver da almeno sei mesi; lavoratore che svolge mansioni di lavoro gravoso o usurante.

RITA

Un’altra misura che permette il pensionamento dieci anni prima dell’età pensionabile e quindi, a 57 anni, è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Si tratta di percepire una rendita fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Si tratta di un sistema innovativo in vigore dal 2018. Una misura poco conosciuta e apprezzata, perché poco capita, ma che nel tempo, specialmente le nuove generazioni, potrebbero trovare un giusto riscontro.

Per accedere alla RITA dieci anni prima è riservata ai lavoratori disoccupati di lunga durata che hanno aderito ad un fondo pensione con il versamento minimo di 5 anni e hanno un’anzianità contributiva minimo di 20 anni. Per tutti gli altri lavoratori l’anticipo per questa misura è di cinque anni con le stesse caratteristiche del fondo pensione e del montante contributivo. Per approfondire la RITA consigliamo di leggere: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

Conclusione

Rispondendo al nostro lettore, le ho ipotizzato tutte le misure, io le consiglio di attendere il perfezionamento del requisito contributivo della pensione anticipata, sempre ché non si trovi nelle tutele richieste per la quota 41, allora può prendere in considerazione anche questa misura. Entrambe le misure sono calcolate con il sistema misto e prevedono una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

