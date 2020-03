Pensione a 57 anni: quando accedere e con che cifra?

Quali lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 56 anni se donne e dei 61 anni se uomini? Una normativa prevede che i lavoratori con una certa percentuale di invalidità, se appartengono al settore privato possano accedere alla pensione con 6 o 11 anni di anticipo rispetto alla vecchiaia tradizionale. La possibilità, invece, è preclusa ai lavoratori del pubblico impiego. Vediamo il caso in questione.

Pensione a 57 anni

Una nostra lettrice ci chiede un consiglio:

Io sono invalida civile 80% lavoro par-time ho 57 anni e 23 anni di contributi versati percepisco assegno IO permanente di 130 euro al mese quando posso andare in pensione e con che cifra?

Avendo un’invalidità certificata all’80% può accedere al pensionamento con la misura di vecchiaia anticipata per lavoratori invalidi che richiede:

almeno 56 anni di età per le donne

almeno 61 anni di età per gli uomini

almeno 20 anni di contributi versati

invalidità certificata di almeno l’80%

12 mesi di attesa, dal raggiungimento dei requisiti, per la decorrenza del trattamento pensionistico

Può, quindi, richiedere fin da subito questo tipo di pensionamento ma dovrà sottoporsi di nuovo a visita presso commissione medica INPS per la certificazione dell’invalidità pensionabile (la sola invalidità civile, infatti non basta per poter accedere alla misura).

Alla pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori invalidi, inoltre, possono accedere soltanto i lavoratori del settore privato poichè tale possibilità di quiescenza non è riconosciuta ai lavoratori del pubblico impiego.

Per quanto riguarda, invece, l’importo ipotetico della pensione spettante, non posso aiutarla poichè il calcolo dipende da molti fattori differente: anni di contributi versati, importo di contributi versati, coefficiente di trasformazione. Unica cosa che posso dirle al riguardo è che il calcolo sarà effettuato sugli effettivi contributi versati ed il fatto che lavori part time potrebbe influenzare negativamente l’importo dell’assegno pensionistico poichè, a parità di anni, l’importo versato per i contributi è minore.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube