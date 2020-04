Pensione a 58 o 59 anni solo per le donne nel 2020, i requisiti da rispettare

Nel 2020 le lavoratrici del settore pubblico privato e autonomo possono aderire alla pensione con Opzione donna. Una misura pensionistica che ha molti limiti ma permette di anticipare l’età pensionabile di circa 8/9 anni. I requisiti richiesti sono: lavoratrici dipendenti 58 anni, le lavoratrici autonome 59 anni; entrambi le categorie devono aver maturato 35 anni di contributi. C’è un fattore vincolante che non permette l’accesso a tutte le lavoratrici e riguarda la maturazione dei requisiti (età e contributi) che deve avvenire entro il 31 dicembre 2019.

Assegno minore con Opzione donna

Questa misura è calcolata interamente con il sistema contributivo e per questo motivo che risulta penalizzante per alcune lavoratrici che hanno avuto una vita lavorativa discontinua, circa il 25/30 per cento rispetto all’ultimo stipendio percepito. Inoltre, nel requisito contributivo di 35 anni i contributi figurativi per indennità Naspi e malattia vengono esclusi dal requisito contributivo richiesto, vengono considerati solo i contributi utili.

Questo non è l’unico fattore da considerare, l’assegno viene erogato dopo una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome, ad esclusione del comparto scuola.

Pensione donna nel 2020

Una lettrice ci scrive:

Buongiorno…lavoro all’ospedale di Genova, sono un oss ,sono stata assunta nel 1988 e ho ad agosto 56 anni…potrà andare in pensione o devo fare con obiettivo donna? Grazie

Come sopra specificato i requisiti richiesti per le lavoratrici dipendenti sono: 58 anni di età e 35 anni di contributi effettivi maturati entro il 31 dicembre 2019, quindi lei non ha i requisiti per accedere a questa misura.

56 anni di età sono troppo pochi per aderire a qualsiasi misura pensionistica. Se ha aderito ad un fondo previdenziale può provare ad accedere alla RITA che prevede 5 anni di anticipo rispetto all’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Le lascio qui la guida completa: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza

