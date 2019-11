Pensione a 60 anni, quali possibilità?

Continuiamo a scandagliare il mondo della previdenza italiana vedendo quali sono le possibilità di accedere alla pensione con 60 anni di età. Un nostro lettore ci chiede: Buongiorno. Volevo chiederle se avendo 39 anni e 6 mesi (non ho conteggiato 1anno del militare)di contributi, con 60 anni di eta’ compiuti, quando posso andare in pensione?

Pensione a 60 anni

Purtroppo, pur avendo lavorato fin da giovane non può accedere alla pensione riservata ai lavoratori precoci, la quota 41, che richiede almeno 12 mesi di contributi derivanti da lavoro effettivo, prima del compimento dei 19 anni di età.

Conteggiando e riscattando l’anno del servizio militare è in possesso di 40 anni e 6 mesi circa di contributi maturati e l’alternativa di pensionamento più veloce è rappresentata dalla pensione con quota 100, in vigore fino al 31 dicembre 2021. Compiendo lei i 62 anni nel 2021 potrebbe accedere a questa misura di pensionamento prima di quanto le permetterebbe l’ anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi maturati per la quale le mancano ancora 2 anni e 4 mesi di contributi (contando anche l’anno di militare).

Da tenere presente, visto che anche accedendo alla pensione con quota 100 sarebbe comunque molto vicino al pensionamento con l’anticipata ordinaria, che con la quota 100 avrebbe il limite di cumulo di reddito da lavoro e da pensione per un tetto massimo di 5000 euro annui (solo per lavoro occasionale), limite che con la pensione anticipata non avrebbe.

