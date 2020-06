Non sempre è facile accedere alla quiescenza prima del compimento dei 67 anni di età. Nel caso specifico vediamo quando è possibile accedere alla pensione a 62 anni pur essendo in possesso di 32 anni di contribuzione rispondendo alla domanda di una nostra lettrice che chiede: Ho 32 anni di contributi e 62 e 7 mesi di età disoccupata da 4 anni posso accedere a qualche aiuto pensionistico??

Pensione a 62 anni

Non sempre è facile ottenere la pensione con 62 anni, soprattutto se non si rientra nella quota 100, quella tra le pensioni news che dal 2019 permette il pensionamento con almeno 62 anni di età e con un minimo di 38 anni di contribuzione versata.

Nel suo caso, però, se fosse in possesso di determinati requisiti e compiendo i 63 anni prima della fine del 2020, ci sarebbe la possibilità di pensionamento con l’Ape sociale.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che, a meno che non intervenga una proroga in tal senso, l’Ape sociale andrà in scadenza (dopo la proroga intervenuta con la Legge di Bilancio 2020) il 31 dicembre 2020.

Come anticipavo, nel suo caso, compiendo i 63 anni tra 5 mesi potrebbe rientrare in questa misura che richiede, appunto, almeno 63 anni di età ed almeno 30 anni di contributi per invalidi, caregiver e disoccupati(per lavoratori usuranti e gravosi, invece, gli anni di contribuzione richiesti sono 36).

Per poter accedere all’Ape sociale come disoccupata, però, deve aver cessato la sua attività in modo involontario ed aver avuto diritto all’indennità di disoccupazione. Possono presentare la domanda di pensione con questa misura, infatti, i lavoratori dipendenti disoccupati a causa di licenziamento, anche collettivo, o per scadenza rapporto a tempo determinato che hanno terminato di fruire della Naspi spettante da almeno 3 mesi.

Lei scrive di essere disoccupata da 4 anni: se ha fruito, quando si è trovata disoccupata di tutta l’indennità di disoccupazione spettante potrebbe presentare domanda di riconoscimento del beneficio fin da subito (il compimento dell’età, infatti, è uno dei requisiti che può essere verificato anche in via prospettica) per presentare, poi, domanda di pensione vera e propria quando il riconoscimento sarà approvato.

Purtroppo, se non rientra nel pensionamento con l’Ape sociale, l’unica alternativa di pensionamento che ha è con la pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età.

