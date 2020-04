Pensione a 63 anni: quali possibilità e quanti contributi servono

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

31 marzo 2020 (prorogato al 1° giugno per effetto coronavirus) 15 luglio 2020 30 novembre 2020 L’esito delle stesse sarà fornito rispettivamente entro il 30 giugno 2020, 15 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Anche le date di presentazione temporale per il 2020 sono le stesse del 2019, tranne la proroga avvenuta per emergenza coronavirus:

Esaminando il suo caso, lei può accedere come disoccupato se ha terminato di percepire l’indennità Naspi almeno da tre mesi, considerando anche i contributi che ha maturato (31 anni). Invece, anche se ha svolto un lavoro gravoso che le da comunque il diritto di aderire a questa misura, il requisito contributivo è più alto: 36 anni. Invece, come lavoratore invalido deve possedere una percentuale invalidante del 74%.

I requisiti sono gli stessi del 2019, infatti, si potrà accedere alla misura con 63 anni di età anagrafica e 30 anni di contributi per le seguenti tutele: disoccupati che hanno terminato di percepire la Naspi da almeno tre mesi; lavoratori invalidi con una percentuale uguale o superiore al 74%; lavoratori Caregiver che assistono almeno da sei mesi il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3; con 36 anni di contributi per i lavoratori che svolgono mansioni gravosi e usuranti.

Pensione anticipata Ape sociale per tutto il 2020 salvo eventuale nuova proroga. Esaminiamo quali sono i requisiti e i tempi per poter presentare domanda rispondendo al quesito di un lettore che ci ha scritto tramite Facebook: Buongiorno ho 31 anni di contributi a maggio compio 63 anni e sono disoccupato il mio mestiere era autista di mezzi pesanti posso fare ape sociale o lavoro gravoso grazie attento una vostra risposta. Mi sono dimenticato di dirvi nel 2017 sono stato operato di 2 bay pass al cuore e un infarto e ho il 67 di invalidità. Grazie

