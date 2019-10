Nella manovra previsto il bonus nascita con assegno per ogni figlio e aumento del congedo parentale da cinque giorni in dieci giorni. Elena Bonetti espone le ultime novità allo studio che andranno inserite nella manovra. Tommaso Nannicini ha presentato una nuova proposta sulla riforma pensione che vede l’uscita a 64 anni di età e con un requisito contributivo minimo di 20 anni, ma non ci sono sconti, analizziamo in breve le proposte che andranno nella Legge di Bilancio 2020.

Bonus nascita, assegno per ogni figlio e aumento congedo parentale

Le proposte allo studio che andranno nella nuova manovra sono sostegno delle famiglie con figlie. Infatti, la ministra Bonetti, conferma che sarà inserito un contributo per ciascun figlio dalla nascita all’età adulta, inoltre prevista la riduzione della retta per gli asili nido e l’aumento parentale da 5 giorni in 10 giorni interamente retribuito. Maggiori tutele e sicurezze alla famiglia, e questo l’obiettivo del governo. La famiglia è un bene prezioso da tutelare.

Pensione anticipata a 64 anni

Nelle tante manovre in atto, prende rilievo anche la riforma pensioni, molto discussa la proposta di Nannicini sulla pensione a 64 anni di età anagrafica con 20 anni di contributi per tutti, senza limiti o tutele. Questa misura non è così semplice, infatti prevede che chi sceglierà questa misura pensionistica dovrà optare per il calcolo dell’assegno pensionistico interamente con il sistema contributivo, e come sappiamo è penalizzante. Trovate qui la proposta con tutti gli approfondimenti in merito: Pensione per tutti con 64 anni e 20 di contributi, senza paletti e vincoli ma con penalizzazione, la nuova proposta

Potrebbe interessare anche: Bonus di 513 euro come ponte per il pensionamento, emendamento inserito nel decreto crisi

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062