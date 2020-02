Pensione a 64 anni con 20 anni di contributi: attenzione ai requisiti

Anche se non tutti conoscono la misura in questione, la pensione anticipata contributiva permette l’accesso alla quiescenza con 64 anni di età e solo 20 anni di contributi. Ovviamente la misura richiede determinati requisiti per l’accesso abbastanza stringenti che portano la platea dei beneficiari ad essere abbastanza ridotta.

Pensione con 64 anni

Una nostra lettrice di scrive:

Buongiorno sono nata nel 1966 ed ho 20 anni di contributi raggiunti grazia a 20 mesi di disoccupazione.

Premesso che i contributi sono stati versati a partire dal 1999 e attualmente sono disoccupata a causa del licenziamento posso andare in pensione a 64 anni?

Grazie

La pensione anticipata contributiva permette un pensionamento anticipato di 3 anni rispetto alla pensione di vecchiaia ma, purtroppo, non è una misura cui possono accedere la totalità dei lavoratori poichè richiede che i contributi versati ricadano interamente nel sistema contributivo.

La misura richiede, quindi, i seguenti requisiti:

almeno 64 anni di età

almeno 20 anni di contributi versati

che nessun contributo sia stato versato prima del 1 gennaio 1996 o, in alternativa che si possa optare per il computo nella gestione separata

che il primo assegno pensionistico liquidato sia pari a 2,8 volte il minimo Inps

Nel suo caso, di conseguenza, avendo contributi versati solo dal 1999 rientra in tutti i requisiti e le rimane da verificare soltanto quale sarà l’importo dell’assegno pensionistico (se non rispetta il minimo richiesto, purtroppo, alla misura non potrà accedere).

Le consiglio, quindi, di rivolgersi ad un Caf o un patronato per la simulazione dell’importo dell’assegno pensionistico poichè se rispetta anche questo requisito al compimento dei 64 anni potrà accedere al pensionamento con questa misura, sempre che nel frattempo non intervenga qualche modifica di legge che glielo impedisca visto che le mancano ancora 10 anni per poter fruire di questo pensionamento.

