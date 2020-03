Pensione a 64 anni con 20 anni di contributi: attenzione non tutti vi rientrano

Con soli 20 anni di contributi è possibile accedere alla pensione anticipata contributiva a soli 64 anni. Ma attenzione, la misura richiede precisi requisiti per potervi accedere e non tutti coloro che a 64 anni hanno maturato 20 anni di contributi, quindi, ne potranno beneficiare. Vediamo perchè a volte l’accesso alla misura è negato.

Pensione a 64 anni

Un nostro lettore ci scrive:

Buongiorno ,Vorrei sapere se.posso andare in pensione: avrò 64 anni a giugno e già 20 di contributi, situazione nella quale mi ritrovo in base alla Vs pubblicazione.

Allego mio estratto situazione contributiva INPS



In attesa di risposta, porgo i miei più cari saluti.

La pensione anticipata contributiva richiede requisiti ben precisi che sono:

almeno 64 anni di età

almeno 20 anni di contributi versati

che tutti i contributi versati siano successivi al 31 dicembre 1995 (nessun contributo deve essere stato versato prima del 1996)

che la pensione spettante sia pari o superiore a 2,8 volte (circa 1400 euro mensili) il minimo Inps.

Nel suo caso, avendo consultato l’ecocert che ha allegato nella mail, i contributi sono stati versati dal 1976 al 2001. Purtroppo avendo contributi versati prima del 1996 non può rientrare in questa misura che è limitata solo a coloro che ricadono interamente nel sistema contributivo puro (contributi dopo il 1995). Non avendo, come risulta dal suo ecocert, contributi versati in gestione separata, tra l’altro, non può neanche optare nel computo nella Gestione Separata che permette l’accesso alla misura anche a chi ha contributi versati prima del 1996.

L’unica alternativa di pensionamento nel suo caso, quindi, rimane soltanto la pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età, più eventuale adeguamento alla speranza di vita Istat.

