Pensione a 64 anni e 22 di contributi: anticipata contributiva o di vecchiaia?

◊ che nessun contributo sa stato versato prima del 1 gennaio 1996 (o in alternativa che si possa optare per il computo nella Gestione Separata)

Pensione anticipata contributiva a 64 anni di età con il calcolo dell’assegno interamente contributivo, ma solo per cloro che abbiano maturati contributi dal 1° gennaio 1996, nello specifico la misura richiede i seguenti requisiti:

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) permette il pensionamento con 62 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi solo se il lavoratore per tempo ha versato contributi (minimo 5 nani) in un fondo pensione. Solo chi ha sottoscritto un fondo previdenziale complementare può valutar questa misura.

Buongiorno, mi chiamo A. B. sono nata a luglio del 1956 e da estratto conto previdenziale risultano 22 anni e 50 settimane di contributi utili per pensione. Al momento sono disoccupata. Vorrei cortesemente informazioni. Posso richiedere pensione? Attendo vostra risposta. Ringrazio e auguro buona giornata.

Pensione anticipata a 64 anni con 20 anni di contributi è possibile, ci sono almeno due possibilità che lo permettono, ma non sono per tutti, richiedono requisiti specifici. Illustriamo le due misure: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata e anticipata contributiva, rispondendo ad un nostro lettore.

