Le possibilità di un pensionamento prima del compimento dei 67 anni sono sempre legate al possesso dei requisiti contributivi ed anagrafici richiesti dalla diverse misure di quiescenza anticipata. Non sempre è facile raggiungere le condizioni che rendono possibile il pensionamento, ma in alcuni casi è possibile accedere.

Pensione a 64 anni disoccupato

Un lettore scrive per chiedere:

Buonasera, ho da poco letto il vostro articolo riguardante l’andare in pensione per i nati nel 1956. Ad Agosto compirò il 64°anno di età, ho 36 anni di contributi e attualmente sono disoccupato.Ho speranza di poterci andare entro l’anno in corso?In attesa di un vs. Riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Nel suo caso la pensione anticipata contributiva, quella accessibile a 64 anni con un minimo di 20 anni di contributi non è fruibile poichè ha contributi versati prima del 1996. In alternativa, però, visto che scrive che è disoccupato, potrebbe accedere alla pensione anticipata con l’Ape sociale.

L’ape sociale, infatti, richiede almeno 63 anni di età unitamente a 30 o 36 anni di contributi. Nel suo caso essendo disoccupato, è necessario che rispetti anche i requisiti richiesti per questa categoria di lavoratori che sono:

la disoccupazione deve essere stata involontaria, ovvero non deve essersi dimesso ma deve essere stato licenziato o deve essere scaduto l’eventuale contratto a tempo determinato

deve aver fruito dell’intera indennità di disoccupazione spettante

deve aver terminato di fruire dell’indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi

Se risponde a questi requisiti le consiglio di presentare domanda di pensione con l’Ape sociale quanto prima visto che in ogni caso vengono prese in considerazione le domande pervenute entro il 30 novembre e che la misura è in scadenza il 31 dicembre di quest’anno.

Consiglio, a questo proposito la lettura dell’articolo: Pensione anticipata APE Sociale: proroga al 31 dicembre 2020, requisiti e date

Se, purtroppo, non rientra in questa misura per potersi pensionare dovrà attendere il compimento dei 67 anni (più eventuale aumento per adeguamento all’aspettativa di vita Istat) per poter accedere alla pensione di vecchiaia.

In ogni caso le consiglio di seguire tutte le novità riguardanti la riforma pensione in quanto il prossimo anno dovrebbe essere introdotta una nuova misura che possa prendere il posto alla quota 100 in scadenza alla fine del 2021 e nulla toglie che possa permettere un pensionamento prima dei 67 anni anche a lei.

