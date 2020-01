Pensione a 64 con 20 anni di contributi ecco per chi

Non sempre per chi possiede soltanto 20 anni di contributi è necessario attendere di compiere i 67 anni di età. In alcuni casi, infatti, è anche possibile accedere alla pensione anticipata contributiva che permette l’accesso con 20 anni di contributi ma soltanto a 64 anni di età rispettando determinati requisiti. Vediamo quali e chi, quindi, può fruire della misura.

Pensione a 64 anni

Un nostro lettore ci chiede: E per chi ha 20 anni di Marche x prendere la pensione minima quanto tempo deve aspettare e cosa deve fare se armai ha raggiunto l’età di 64 anni.

Per chi ha soltanto 20 anni di contributi i 64 anni di età vi è la possibilità di accedere alla pensione anticipata contributiva, ma essendo una pensione contributiva richiede che tutti i contributi versati ricadano appunto nel sistema contributivo ed è necessario, quindi, o che siano stati versati dopo l’entrata in vigore di questo sistema o che siano stati versati (o si facciano confluire) nella Gestione Separata.

I requisiti per poter accedere alla pensione anticipata contributiva sono:

avere almeno 64 anni di età

aver versato almeno 20 anni di contributi

non aver versato contributi prima del 1 gennaio 1996

che il primo assegno pensionistico abbia un importo pari a 2,8 volte il minimo INPS

In alternativa è possibile accedere sempre con 64 anni di età, almeno 20 anni di contributi ma anche con contributi versati prima del 1 gennaio 1996 se si può optare per il computo nella Gestione Separata (per maggiori informazioni è possibile leggere l’articolo: Computo nella Gestione separate: come si procede?).

Nel suo caso, quindi, può accedere al pensionamento a 64 anni se ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 o se può optare per il computo nella Gestione Separata. In alternativa per accedere alla pensione deve per forza attendere di compiere i 67 anni perchè non ci sono altre misure che permettono il pensionamento con soltanto 20 anni di contributi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube