Non sempre è possibile anticipare la pensione prima del compimento dei 67 anni. In alcuni casi la normativa vigente permette anche anticipi cospicui ma è necessario essere in possesso di precisi requisiti contributivi ed anagrafici. Vediamo il caso.

Pensione a 65 anni

Una lettrice si informa sulle possibilità di pensionamento del consorte: Mio marito è un avvocato ha 30 anni di contributi e 65 di età può andare in pensione?

Nel caso di suo marito l’unico pensionamento possibile prima del compimento dei 67 anni è rappresentato dall’Ape sociale, misura che richiede almeno 63 anni di età e, a seconda dei casi, o 30 o 36 anni di contributi.

I 36 anni di contributi sono richiesti per l’accesso alla pensione con ape sociale, per i lavoratori addetti alle mansioni gravose o ai lavori usuranti.

I 30 anni di contributi, invece, sono richiesti a invalidi, disoccupati e caregiver.

Suo marito, quindi, può accedere alla pensione con l’Ape sociale se:

è un lavoratore dipendente disoccupato che ha finito da almeno 3 mesi di fruire dell’intera Naspi spettante; in questo caso sono richiesti 63 anni di età e 30 anni di contributi, infatti;

se è un lavoratore invalido con percentuale di invalidità certificata almeno al 74% (o superiore)

se è, infine, un caregiver che assiste da almeno 6 mesi un familiare con grave disabilità ai sensi della legge 104 (occorre che il familiare abbia l’articolo 3, comma 3 della legge 104).

Non rientra nell’ape sociale, invece, se è lavoratore usurante o addetto alle mansioni gravose perchè in questo caso sono richiesti, come specificato sopra, almeno 36 anni di contributi.

L’ape sociale rappresenta per suo marito l’unica possibilità di pensionamento. In caso non riesca a rientrare in questa tipologia di pensionamento l’unica alternativa rimane quella di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni.

Con i requisiti da lei descritti, infatti, non vi è possibilità di accedere ad altre tipologia di pensionamento anticipato.

