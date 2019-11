Una lettrice ci scrive che ha ricevuto l’accredito della pensione il giorno 4 novembre e che trova ingiusta questa situazione, perché nei giorni di festa l’Inps potrebbe anticipare invece di posticipare. Vediamo cosa è successo e quando effettuare i pagamenti l’Inps nel mese di dicembre.

Pensione in ritardo

Buongiorno, la seguo sempre per essere aggiornata, le volevo fare una domanda che credo riguardi milioni di italiani. Il rateo di pensione è stato accreditato in banca oggi 4 novembre!!! Ma le sembra giusto? In previsione di così tanti giorni di chiusura delle banche, l’INPS non potrebbe anticipare l’accredito tenuto conto che è un nostro sacrosanto diritto avere i nostri soldi? Ovviamente mai i sindacati hanno evidenziato questo malcontento. Ormai anche loro si sono venduti al miglior offerente. Grazie F. M.

Pagamenti pensione: disposizioni Inps

Lei ha ragione l’Inps come la maggior parte degli enti, dovrebbero nei giorni che cadono di pagamento che cadono nei festivi anticipare anziché posticipare il pagamento. L’Inps, con la circolare n. 122/2018 aveva reso noto tutti i pagamenti dell’anno scorso.

Sulla scorta di questa comunicazione abbiamo estrapolato i pagamenti del 2019 di novembre e dicembre.

Nel mese di novembre sono avvenuti nel modo seguente:

per Poste italiane il pagamento: Sabato 2 novembre 2019, il primo giorno utile;

per gli istituti di credito: lunedì 4 novembre 2019, il primo giorno utile.



Pagamento pensioni nel mese di dicembre 2019

Poste italiane e banche: lunedì 2 dicembre 2019.

Pensione anticipata di 5 anni, vecchiaia e Ape sociale nel 2020: alternative e limiti

