Pensione anticipata a 59 anni di età non è una cosa impossibile, infatti esiste la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che lo permette se il lavoratore si trova in particolari condizioni. Analizziamo di cosa si tratta, rispondendo alle domande poste da n nostro lettore: Salve, volevo sapere se posso andare prima in pensione. Sono un ex dipendente delle ferrovie nel 1993 ho fatto la mobilità e sono passato al ex ministero del tesoro ….. Poi nel Luglio 2010 sono stato licenziati per giusta causa nel 2015 la sezione lavori della cassazione ha confermato il licenziamento… Adesso ho 59 anni… Sono disoccupato dal 2010… Posso chiedere prima la pensione?

Pensione anticipata RITA

Se ha aderito ad un fondo pensione può accedere alla RITA che prevede un anticipo di circa 10 anni dall’età pensionabile per i disoccupati di lunga durata. I requisiti richiesti sono:

Cessazione dell’attività lavorativa;

Disoccupato di lunga durata con inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;

Età anagrafica entro dieci anni successivi al compimento dell’età pensionabile con la pensione di vecchiaia;

Requisito di cinque anni contributivi in partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

Requisito contributivo minimo richiesto 20 anni.

Quindi, se lei ha maturato i requisiti, potrebbe valutare questa misura per il pensionamento anticipato.

Poiché non indica i contributi maturati nella vita lavorativa, non posso indicarle altre forme pensionistiche, perché le uniche che permettono l’anticipo della pensione indipendentemente dall’età sono la Quota 41 per i lavoratori precoci e la pensione anticipata che prevede un requisito contributivo di 42 e 10 mesi.

Tutte le altre forme pensionistiche prevedono un requisito anagrafico più alto.