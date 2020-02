Pensione anticipata a 64 anni con 20 anni di contributi: anche con l’opzione contributiva?

Abbiamo spesso parlato della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con soli 20 anni di contributi grazie alla pensione anticipata contributiva, che oltre ai 20 anni di contributi richiede soltanto 64 anni di età, regalando un anticipo di 3 anni sulla pensione di vecchiaia, che richiede lo stesso requisito contributivo. Ma l’anticipata contributiva richiede che i contributi siano stati versati interamente nel sistema contributivo e, quindi, successivamente al 1996.

Pensione anticipata contributiva

Buongiorno

vorrei chiedere un approfondimento.

Io avro’ il calcolo della pensione calcolato con il sistema misto (ho cinque anni di contributi prima del 31 dic 1995); se optassi per passare totalmente al calcolo con il sistema contributivo (opzione disponibile per chi è nel sistema misto, con più di 15 anni di contributi di cui almeno 5 nel sistema contributivo – requisiti nel mio caso soddisfatti- ) potrei comunque avere la pensione contributiva anticipata a 64 anni con 20 anni di contributi (verificato che la mia futura pensione superi il valore di 2,8 volte l’assegno sociale)?

Inoltre vorrei chiedere se si puo’ valutare ,anche a grandi linee, quanto sarebbe la penalizzazione nel rinunciare al sistema misto per passare totalmente al contributivo

ringraziando per l’attenzione invio

Cordiali saluti

La pensione anticipata contributiva richiede, come abbiamo anticipato, almeno 64 anni di età ed almeno 20 anni di contributi che devo ricadere interamente nel sistema contributivo (o essere stati versati dopo il 1996 o si deve poter optare per il computo nella gestione separata) oltre al fatto che l’assegno pensionistico deve essere pari o superiore ad almeno 2,8 il minimo INPS.

Giustamente lei ci chiede se esercitando l’opzione contributiva, che prevede il calcolo interamente contributivo della pensione, pur avendo contributi versati prima del 1996 può accedere comunque alla misura.

L’opzione contributiva prevede che il lavoratore possa uscire dal mondo del lavoro con le medesime regole dei lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 (e di godere per le lavoratrici di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni figlio fino al massimo di 1 anno). A partire dal 2012 l’opzione prevede l’applicazione del calcolo contributivo per la pensione del richiedente ma non anche l’applicazione dei requisiti per il diritto alla pensione. Questo significa che chi sceglie l’opzione contributiva non può accedere al pensionamento con 64 anni di età e con 20 anni di contributi come previsto per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995.

