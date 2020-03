Abbiamo trattato molte volte la pensione anticipata con la rendita integrativa. Questa misura molto innovativa e unica nel suo genere, permette di accedere al pensionamento cinque anni prima dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia oppure dieci anni prima se il lavoratore è disoccupato. Possono accedere tutte le categorie di lavoratori (privato, pubblico e autonomi): analizziamo la domanda di una nostra lettrice.

Pensione anticipata con la rendita

Buongiorno. Ho letto sul vostro sito le seguenti informazioni. Io ho 20 anni di contributi versati, sono donna e ho 64 anni. Posso andare in pensione anticipata? Cosa devo fare? Anticipo massimo di 5 anni • Cessazione del rapporto di lavoro (autonomo o dipendente) • Non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia (accessibile dal 2020 a 62 anni) • Requisito contributivo minimo di 20 anni • 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Resto in attesa di un vostro riscontro mentre porgo cordiali saluti.

Indispensabile un requisito fondamentale

Lei, ha riportato nella mail inviataci i requisiti del pensionamento con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. I suoi requisiti vanno bene, in quanto si trova cinque anni prima dell’età della pensione di vecchiaia (67 anni) e un minimo contributivo di 20 anni; non precisa nella domanda se ha versato almeno cinque anni in fondo di previdenza complementare.

L’adesione ad un fondo pensione per tempo è un requisito indispensabile per accedere a questa misura, in quanto le permette attraverso il fondo, di percepire una rendita che l’accompagnerà fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia; senza questo requisito non può fare domanda per aderire alla RITA.

