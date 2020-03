Pensione anticipata a quale età nel 2020?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

Lei può accedere alla pensione anticipata quando maturerà 42 e 10 mesi di contributi, quindi dovrebbe accedere al pensionamento con questa misura prima dei 60 anni. Come evidenziato non c’è un limite d’età ma solo un requisito contributivo da raggiungere.

Un lettore ci chiede: Buongiorno, io ho 50 anni con 34 di contributi sempre lavorati in regola riesco ad andare in pensione prima dei 60?

La pensione anticipata prevede un requisito contributivo di 42 e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. Inoltre, nel decreto-legge n. 4/2019 è stata inserita una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.