Pensione anticipata Ape Sociale nel 2020: domanda e requisiti

La pensione anticipata Ape Sociale è stata prorogata per tutto il 2020, i requisiti non sono variati, si potrà accedere alla misura con 63 anni di età anagrafica e 30 anni di contributi per le seguenti tutele: disoccupati che hanno terminato di percepire la Naspi da almeno tre mesi; lavoratori invalidi con una percentuale uguale o superiore al 74%; lavoratori Caregiver che assistono almeno da sei mesi il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3; con 36 anni di contributi per i lavoratori che svolgono mansioni gravosi e usuranti.

Ape Sociale nel 2020

Una lettrice ci pone la seguente domanda: Salve, mi chiamo I.R., volevo sapere se riconfermato Ape Social per 2020 posso fare domanda in quanto ho subito un licenziamento per chiusura azienda nel marzo 2015 ho preso disoccupazione terminata nel 2016 ho 33 anni e 4 mesi di contributi a tempo indeterminato a ottobre 2020 compio 63 anni sono stata a zero reddito da allora fino adesso con difficoltà economiche. Grazie per la cortese attenzione.

Risposta: Si, lei potrà inoltrare domanda per la pensione anticipata Ape Sociale nel 2020, appena l’Inps pubblicherà le disposizioni attuative. Bisogna ancora attendere che tutto sia definitivo. Le date per fare domanda saranno le stesse, non sono cambiate e sono solo tre, nello specifico:

31 marzo 2020

15 luglio 2020

30 novembre 2020

