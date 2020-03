Pensione anticipata comparto scuola con la rendita, le possibilità

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

Se poi non si vuole accedere subito al pensionamento, con 41 e 10 mesi di contributi (per le donne) può accedere alla pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica . Questa misura prevede a differenza della Rita che è immediata, una finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per maggiori informazioni su questa misura, e per conoscere gli aspetti fiscali e la convenienza, le consiglio di leggere la nostra guida: Pensionamento con la RITA: requisiti, aspetto fiscale e convenienza, guida completa

– in alternativa al precedente punto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco) nonché un impegno scritto a produrre, in caso di richiesta da parte di Fondo Espero, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

La domanda di pensionamento deve essere inoltrata direttamente ai fondi previdenziali di appartenenza. Rientra tra le facoltà del lavoratore la possibilità di decidere se accedere a l’intero montante o solo in parte.

Non mi indica la sua età, comunque avendo aderito ad un fondo Espero può anticipare il pensionamento di cinque anni con la Rendita Integrativa Anticipata Temporanea. La rendita servirà da ponte fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Con questa misura può lasciare il lavoro a 62 anni di età.

