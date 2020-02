Pensione anticipata con 20 anni di contributi e la rendita

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

Quindi, possono accedere i lavoratori che per tempo hanno sottoscritto e versati contributo nel fondo di previdenza integrativa.

La rendita sarà erogata in modo frazionato in tutto o parte a scelta dell’iscritto, del capitale previdenziale accumulato.

Va precisato che la RITA non ha finestre mobili, si percepisce dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del fondo pensionistico fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Logicamente la rendita è più alta se il montante contributivo versato ha un valore alto. I requisiti richiesti per chi ancora lavora sono:

La Rendita integrativa temporanea anticipata è per tutti i lavoratori: settore pubblico, privato e autonomo. Possono accedere i lavoratori con invalidità il requisito vincolante è aver versato almeno cinque anni in un fondo pensione.

La pensione anticipata con la rendita integrativa permette l’uscita dal lavoro 5 o 10 anni prima dall’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Non sempre i lavoratori possono aderire a questa misura, molto dipende dal montante accumulato nel fondo pensione. Analizziamo il quesito di un lettore.

Per una risposta dei nostri esperti scrivi a consulenze@notizieora.it I nostri esperti risponderanno alle domande in base alla loro rilevanza e all'originalità del quesito, rispetto alle risposte già inserite in archivio.