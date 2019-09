Tanti i lettori ci chiedono come possono accedere alla pensione anticipata con 35 anni di contributi, riguarda una tematica già affrontata. Abbiamo illustrando le varie misure pensionistiche che permettono l’accesso anticipato con un requisito contributivo che va dai un minimo di 20 anni ad un massimo di 35 anni di contributi, in quest’articolo: Pensione anticipata da 20 anni fino a 35 anni di contributi, le possibilità.

Un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, Desideravo chiedervi se posso accedere alla pensione con 35 anni di contributi. Ho iniziato a lavorare nel 1980 con un lavoro usurante ” muratore” e mi ritrovo ad oggi con 4 ernie discali che non mi permettono di lavorare. Nel 2015 ho smesso l’attività lavorativa in Italia per trasferirmi all’estero per motivi di salute. Sono disoccupato da cinque anni e, data la mia ” età ” mi sento dire ovunque che sono troppo vecchio. Troppo vecchio per lavorare e troppo giovane per andare in pensione. Questo me lo dicevano in Italia ma, vedo che all’estero la cosa non cambia. Tutto il mondo è paese. Grazie per l’eventuale risposta. Cordiali saluti.

Pensione anticipata: residente all’Estero con contributi in Italia

Lei essendosi trasferito dovrà accedere al pensionamento nel paese dove risiede. L’Italia e altri Stati hanno stipulato Convenzioni internazionali, che permettono la totalizzazione contributiva con:

Argentina; Australia; Bosnia-Erzegovina; Brasile; Canada e Québec; Capoverde; Croazia; Jersey e Isole del Canale; Serbia-Montenegro; Macedonia; Principato Di Monaco; San Marino; Stati Uniti d’America; Tunisia; Turchia; Uruguay; Vaticano; Venezuela.

Possibilità di totalizzare esiste anche con gli Stati membri dell’Unione Europea, gli Stati parte dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e la Svizzera.

Troverà tutte le informazioni in quest’articolo: Contributi versati all’Estero utili alla pensione quota 100

Quindi, lei può valutare la sua posizione e l’età anagrafica nello stato in cui si trova totalizzando i contributi versati.

