Pensione anticipata con contributi volontari o quota 100 subito?

I lettori che ci scrivono per informarsi su quale sia la misura previdenziale più conveniente per la quiescenza molto spesso si perdono nella giungla della burocrazia che circonda le pensioni italiane. Meglio quota 100 oppure la pensione anticipata, conviene maggiormente l’ape sociale o l’opzione donna? Con le moltissime misure a disposizione per il pensionamento la confusione è giustificata e per quel che possiamo cerchiamo di dissipare dubbie perplessità.

Pensione quota 100 o anticipata?

Una lettrice ci scrive

Buongiorno, vorrei conoscere notizie su pensione

Ho 64 anni e 40 e 2 mesi di servizio,posso chiedere altri 8 mesi di contributi volontari? E quanto costano?

Conviene andarsene in pensione con 41 anni e 10 mesi pagando i contributi volontari oppure andare con quota cento con 64 di età e 40 di contributi, di cui 14 prima del 96 ( quota A) ?

Il calcolo dell’assegno pensionistico sia per quota 100 che per l’anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi avviene secondo il seguente schema:

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 il calcolo della pensione sarà interamente contributivo.

Il calcolo retributivo resta per i contributi versati fino al 31 dicembre 2011 per chi aveva maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Il calcolo retributivo per i contributi versati fino al 31 dicembre 1995 per tutti coloro che in tale data lavoravano ma non avevano maturato 18 anni di contributi.

Per accedere alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi dovrebbe versare 1 anno e 8 mesi di contributi volontari. per versare i contributi volontari deve aver interrotto l’attività lavorativa e potrà versarli trimestralmente, impiegando, quindi, circa 1 anno e mezzo per il versamento totale dei contributi necessari per accedere alla misura sostenendo anche l’onere che, le dico, non è affatto leggero. La variazione a livello di importo dell’assegno, tra l’altro, con 1 anno e 8 mesi di contributi in più non è poi così rilevante.

Con la quota 100, quindi, pur non avendo alcuna penalizzazione potrebbe accedere alla pensione fin da subito (senza finestra di attesa avendo già raggiunto i requisiti richiesti per l’accesso) e avendo comunque un assegno pensionistico calcolato sul suo intero montate contributivo. Perchè attendere 1 anno e 8 mesi e pagare i contributi volontari?

