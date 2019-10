Pensione anticipata con finestra: quando la decorrenza?

Con la legge di Bilancio 2019 è stata introdotta la novità rappresentata dalla finestra di decorrenza della pensione anticipata 3 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti. Per molti lavoratori questa novità ha suscitato dubbi e perplessità soprattutto nel calcolo dei 3 mesi e nel comprendere il mese preciso in cui avrebbero diritto alla decorrenza del primo assegno pensionistico. Cerchiamo, quindi, di chiarire questi dubbi.

Pensione con finestra

Una nostra lettrice ci chiede:

Scusi se sono a fare domanda ma volevo essere sicura il prossimo 28/10/2019 farò 41 anni e 10 mesi di contributi quando mi si apre finestra il01/01/2020 o il 01/02/2020? Grazie per risposta possibilmente celere se possibile perché devo dare dimissioni al datore lavoro

Raggiungendo il requisito per l’accesso alla pensione anticipata nel mese di ottobre, la decorrenza della pensione è il primo giorno del mese successivo a quello in cui saranno trascorsi 3 mesi dal raggiungimento di tale requisito.

Nel suo caso, quindi, i 3 mesi saranno considerati trascorsi il 28 gennaio 2020 e la decorrenza della pensione, di conseguenza, spetta a partire da 1 febbraio 2020.

Se non lo ha già fatto le consiglio di presentare domanda di pensione anticipata immediatamente, prima di presentare dimissioni e preavviso al suo datore di lavoro poichè, essendosi i tempi dell’INPS molto allungati nell’accoglimento delle pratiche previdenziali, rischia che al momento della decorrenza della pensione non le sarà liquidato il primo assegno. Fermo restando il diritto a ricevere anche gli arretrati nel caso non le venga liquidato nei tempi di decorrenza, risulta molto difficoltoso trovarsi per mesi senza percepire stipendio e pensione.

