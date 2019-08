Pensione anticipata: contributi figurativi militare utili ai 35 anni?

La disposizione che prevede che per l’accesso alla pensione anticipata con quota 100 siano necessari 35 anni di contributi validi per l’accesso alla pensione di anzianità ha suscitato sgomento e preoccupazione nei lavoratori che volevano utilizzare la misura per il pensionamento. Molti, infatti, hanno diffuso la falsa notizie che i 35 anni in questione doveva derivare da lavoro effettivo e dovevano essere scevri da contribuzione figurativa. Diciamo che la normativa non sostiene proprio questo e i contributi figurativi possono essere considerati nel conteggio dei 35 anni. Vediamo quali contributi figurativi, quindi, sono validi e quali no.

Pensione anticipata e 35 anni di contributi

Un nostro lettore ci scrive:

Buongiorno mi chiamo Rossano Anacleto vorrei sapere se gli anni di militare di leva sono contributivi per arrivare ai 35 anni minimo di contributi ,perché a me mancano 6 settimane di contributi per i 35 anni ma se i due anni di militare sono contributivi io ci rientro anche perché adesso sono in Naspi e faccio 62 anni a novembre e mi hanno detto che a maggio del 2020 dovrei arrivare a quota 38 ma la mia paura e che se il militare non è contributivo a me mancano 6 settimane per fare 1820 .grazie aspetto una risposta

Pensione anticipata quali contributi figurativi nei 35 anni?

La normativa, introdotta sull’accesso alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata) è valida anche per la quota 100 e prevede che del requisito contributivo richiesto almeno 35 anni devono essere calcolati con l’esclusione dei contributi figurativi derivanti da malattia e disoccupazione indennizzata.

Per quanto riguarda gli anni, invece, di riscatto periodo di leva, pur essendo anch’essi contributi figurativi, essi sono inclusi nel calcolo dei 35 anni necessari. Nel suo caso, quindi, può stare tranquillo poichè il requisito lo raggiunge grazie al riscatto del periodo in cui ha svolto servizio militare.