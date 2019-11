Pensione anticipata contributiva con contributi prima del 1996: c’è possibilità?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

Per poter esercitare il computo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Possono, però, accedere alla misura anche i lavoratori che hanno contributi versati prima del 1 gennaio 1996 se sono iscritti alla Gestione separata ed hanno almeno un contributo versato in tale gestione. In questo caso, infatti, è possibile esercitare il computo nella gestione separata, portando di fatto, tutti i contributi nel sistema contributivo.

La pensione anticipata contributiva è esclusivamente dedicata a coloro che hanno contributi versati dopo il 31 dicembre 1995 poichè gli stessi devono ricadere nel sistema contributivo puro (non devono esserci, quindi, contributi accreditati nel sistema retributivo).

Volevo informazione x accedere alla pensione dei (64)anni con*20)di contributi se si ha un (anno nell’anno1981.82. Non si ha diritto ?

Negli ultimi giorni abbiamo parlato diffusamente della pensione anticipata contributiva che permette l’accesso con 64 anni di età e con almeno 20 anni di contributi a tutti i lavoratori che non hanno contributi versati prima del 1 gennaio 1996. C’è qualche possibilità di accesso alla misura per chi, invece, ha anche anni di contributi versati prima di tale data?

