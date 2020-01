Pensione anticipata donna e cumulo contributivo, le possibilità

La pensione anticipata donna permette di poter lasciare il lavoro a 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome, con un requisito contributivo di 35 anni. Entrambi i requisiti dovranno essere maturati entro il 31 dicembre 2019. Ricordiamo che questa misura pensionistica è stata prorogata per il 2020 e terminerà il 31 dicembre, tranne eventuale proroga. Inoltre, l’assegno viene erogato dopo una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome, ad esclusione del comparto scuola.

Pensione anticipata Opzione donna e cumulo contributivo

Buona sera, ho un quesito da porvi, i periodi contributivi versati in Francia sono cumulabili ai periodi italiani per avere diritto di accesso a “Opzione Donna”? Mia moglie ha 11 anni di lavoro in Francia e 27 in Italia dove tuttora lavora. È nata il 18 novembre 1961 e vorrebbe andare in pensione nel 2020 con Opzione Donna.

Attendo speranzoso una vostra risposta. Grazie e buona serata.

Purtroppo, questa misura non permette il cumulo contributivo gratuito o la totalizzazione per arrivare ai 35 anni di contributi richiesti che permettono il pensionamento con il regime sperimentale Opzione donna.

Il requisito contributivo richiesto è di 35 anni di contributi utili (52 settimane annue), valida la contribuzione obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa, sono esclusi dal calcolo della contribuzione figurativa accreditata, i contributi per malattia e disoccupazione (NASPI).

Sua moglie, pure avendo totalizzato più di 35 anni tra Italia e Francia, non può scegliere come misura pensionistica, in quanto non può far valere il cumulo dei contributi ed integrare i versamenti per arrivare a 35 anni.

Le altre misure pensionistiche permettono la possibilità di cumulare i contributi maturati in Italia e all’Estero. Le lascio qui un articolo dove troverà tutte le indicazioni sul cumulo dei contributi: Contributi versati all’Estero utili alla pensione

Requisito anagrafico maturato nel 2020, possibile accedere all’Opzione donna?

Buongiorno, vorrei sapere se potrò usufruire dell’opzione donna avendo già maturato 37 anni di contributi ma andrò a compiere 58 anni ad Aprile 2020. Grazie per la risposta

Mi dispiace, ma non può accedere a questa misura, i requisiti devono essere maturati entrambi entro il 31 dicembre 2019. Se sarà prorogata nel 2021 con la modifica dei requisiti potrà accedere il prossimo anno.

