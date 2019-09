Pensione anticipata e cristallizzazione del diritto, ecco come funziona

Pensione anticipata Quota 100, tante le preoccupazioni sulla sua futura abolizione o restyling del nuovo Governo. In questi giorni se ne parla tanto, ma sembra che questa misura come anche il Reddito di cittadinanza non sarà modificata o abolita. Un nostro lettore ci chiede: Buona sera sono Paolo volevo gentilmente visto e considerato che 11 settembre compio 62 anni di età con 42 anni di contributi, tramite Il CAF inoltrerò la domanda per la pensione con quota 100. Volevo sapere se anche dovessero cambiare le condizioni con il nuovo governo nascente, potrò avere la garanzia a fine Dicembre 19 poter entrare in pensione per un diritto acquisito? Grazie

Pensione anticipata e cristallizzazione del diritto

La risposta è sì, in quanto lei ha maturato il diritto al pensionamento con quota 100 nell’anno in cui la misura è in vigore. Tale specifica è stata riportata nella circolare Inps n. 11/2019 che chiarisce la cristallizzazione dei requisiti utili al pensionamento e specifica che la domanda può essere inoltrata anche in un momento diverso.

Nello specifico la circolare recita: “i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra di cui al successivo punto 1.3”.

Quindi, anche se il nuovo Governo apporterà delle modifiche ai tempi di erogazione della Quota 100 da 3 anni ad un anno, lei ha diritto al pensionamento per effetto della cristallizzazione.

