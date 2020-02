Pensione anticipata e requisiti di residenza: differenza tra famiglia anagrafica e fiscale

La pensione quota 41 per lavoratori precoci che permette il pensionamento con 41 anni di contributi ai precoci che siano anche disoccupati, caregiver, disabili, gravosi e usuranti, richiede alle varie tipologie di lavoratori anche il soddisfacimento di determinati requisiti per profilo. Vediamo nel dettaglio cosa è richiesto per i caregiver.

Pensione 41 anni di contributi caregiver

Un nostro lettore ci scrive:

Vorrei porre un quesito di cui ancora non trovo conferma. Vivo in una casa di 2 piani , al piano terra abita mia madre (per cui ho la 104 da piu di 6 mesi e ho 40 anni di contributi) con mia madre vive mia figlia con mio nipotino. Quindi questo e’ il nucleo famigliare (stato civile) del piano terra. Al piano superiore il nucleo famigliare (stato civile) e’ composto da me e mia moglie.

La casa ha lo stesso numero civico ed indirizzo ed e’ tutta di mia proprieta’.

Mi e’ stato proposto (con molti dubbi) di spostare la convivenza e di far entrare mia madre nel MIO nucleo famigliare e quindi nel mo stato civile ( cio’ comporta cambiamenti a livello fiscale per me e mia figlia? attualmente mia madre ha il diritto di abitazione).

Potrebbe chiarirmi se ho gia’ i requisiti per la pensione precoci quota 41 o se devo agire diversamente? cordialmente la saluto e ringrazio.

Purtroppo la quota 41 prevede per i caregiver la residenza con il disabile che si assiste da almeno 6 mesi. A differenza della normativa che regola il congedo straordinario retribuito, la quale ritiene soddisfatto il requisito della convivenza anche nel caso che il lavoratore e il disabile vivano allo stesso indirizzo, via e numero civico anche se in interni diversi, la normativa per accedere alla quota 41 non prevede questa distinzioni (così come non prevede neanche la possibilità della dimora temporanea).

Il pensionamento anticipato, in qualche modo, va a compensare il lavoro di cura prestato al familiare con handicap grave e proprio per questo il requisito della residenza con lo stesso è imprescindibile.

Non possiede, quindi, i requisiti di accesso per la quota 41. Per quel che riguarda cambiamenti a livello fiscale se sua madre entra a far parte del suo nucleo familiare, facciamo un distinguo.

Famiglia anagrafica e famiglia fiscale

Cerchiamo di fare chiarezza: anche se sua madre entra a far parte della sua famiglia anagrafica, non entrerà a far parte della sua famiglia fiscale. Cerco di spiegarmi.

La famiglia anagrafica è composta dall’insieme di persone legate da vincoli di parentela (o di matrimonio) che coabitano. Se sua madre, quindi, trasferisse la residenza presso il suo appartamento farebbe parte della sua famiglia anagrafica.

Discorso differente per la famiglia fiscale che si identifica con i dati fiscali dei componenti, ovvero costituita dal contribuente dichiarante, dal coniuge, e degli eventuali familiari a carico.

Se sua madre si trasferisce con la residenza presso di lei ma è titolare di redditi superiori ai 2800 euro, quindi, farebbe la dichiarazione dei redditi per conto suo non andando ad incidere sulla sua famiglia fiscale (così come non incide, suppongo, su quella di sua figlia).

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube