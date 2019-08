Con la situazione difficile che sta vivendo il nostro Governo, c’è panico fra i contribuenti. La paura che la pensione quota 100 e il blocco dell’aspettativa di vita, vengano aboliti blocca ogni iniziativa. Ecco il caso di un nostro lettore: Nella ditta dove lavora mio marito c’è una riduzione del personale. A chi come lui è vicino alla pensione è stata proposta un’uscita con un incentivo economico. Mio marito può andare in pensione con quota 100 dal 1° gennaio (con 40 anni di contributi e 62 anni compiuti a settembre ‘19). A fine agosto verrà licenziato e la ditta gli pagherà 4 mesi di preavviso, poi lui dovrebbe andare in pensione. Deve ancora firmare per l’accettazione ma ora con ciò che sta succedendo al governo teme di perdere il lavoro e di non poter poi andare in pensione a gennaio. Secondo voi ci sono possibilità che venga mantenuta anche per il 2020?Grazie e saluti

Pensione anticipata Quota 100: in vigore dal 2019 al 2021

La pensione anticipata quota 100 è una misura sperimentale ed è legge a tutti gli effetti, valida per tre anni dal 2019 al 2021. Quindi, almeno per questi tre anni non ci saranno cambiamenti, suo marito può stare tranquillo. Anche i premier attualmente in carica hanno più volte affermato che la crisi non porterà modifiche alla riforma pensione inserita nel decreto- legge n. 4/2019.

