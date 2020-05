La pensione anticipata attualmente in vigore dal 2012 con l’ingresso della riforma Fornero è il trattamento pensionistico erogato ai lavoratori iscritti all’AGO (assicurazione generale obbligatoria), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e ai fondi sostitutivi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), gli iscritti alla gestione separata dell’Inps, che possono accedere solo con il perfezionamento del requisito contributivo a prescindere dall’età anagrafica del richiedente. Con le novità sulle pensioni ci si chiede se questa misura resterà in vigore nel 2021 o sarà abolita.

Pensione anticipata e legge Fornero, cosa succederà nel 2021?

Un lettore che ci segue su Facebook ci ha scritto il seguente messaggio:

Ciao e buona giornata prima di tutto. Avrei una domanda da fare e sarebbe: si parla tanto di modificare quota 100, ma la legge Fornero rimarrà sempre attiva ho verrà eliminata, in quanto io la vorrei utilizzare l’anno prossimo con 63 anni di età e poco meno di 43 anni e 2 mesi di contributi al 1° settembre 2020. Datemi anche un vostro parere. Comunque vada complimenti al Vostro lavoro. Grazie

Prima di addentrarci sulla questione, esaminiamo i requisiti richiesti oggi per la pensione anticipata.

Requisiti

Per accedere alla pensione anticipata nel 2020 bisogna maturare un requisito contributivo di 42 e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, a prescindere dall’età anagrafica. Nel 2019 con il decreto legge n. 4, è stata inserita una finestra di tre mesi dalla maturazione del requisito. Inoltre, è stato sospeso l’innalzamento dei requisiti per l’adeguamento all’aspettativa fino al 2026.

Pensione anticipata, cosa succederà nel 2021?

La pensione Quota 100 sarà in vigore in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 e sicuramente nella nuova riforma sarà sostituita con una nuova misura di pensione anticipata. Tante le proposte presentate, e forti dibattiti tra le parti sociali e il governo su come sarà la nuova misura pensionistica.

Si parla di inserire una nuova pensione anticipata totalmente contributiva che potrebbe essere penalizzante sotto l’aspetto remunerativo per i lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua. Inoltre, si discute sull’innalzamento dell’età pensionabile. Su questa proposta le parti sociali combattono con forza, risulta una misura troppo penalizzante per i lavoratori.

Allo studio anche la possibilità di creare un sistema pensionistico con integrazione dei fondi pensioni con agevolazioni a carico dello Stato. Anche in questo caso ci sono molti dubbi, ma sembra in qualche modo una soluzione che garantisca nel tempo una pensione anche ai giovani. Al momento è tutto in fase di studio e sicuramente le trattative riprenderanno appena l’emergenza da Covid-19, rallenterà la presa sull’Italia.

Che fine farà la legge Fornero nel 2021?

Al momento la pensione anticipata che permette l’accesso con il solo requisito contributivo di 42 e 10 mesi (uomini) e 41 e 10 mesi (donne) non dovrebbe subire variazioni. Si parla di accorpare tutte le misure pensionistiche anticipata in un’unica pensione con i requisiti dell’anticipata, ma è stata una proposta come le altre che al momento non trova nessun fondamento.

A mio avviso la pensione anticipata nel 2021 non dovrebbe subire cambiamenti e lei potrà fare domanda tranquillamente. Anche perché 42 e 10 mesi di contributi non li raggiungono in molti; questa misura è già molto selettiva di suo. La maggior parte dei lavoratori stenta ad arrivare a 30/35 anni di contributi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube