Un lettore ci ha scritto che ha presentato domanda di pensione anticipata per ben due misure pensionistiche ma l’Inps non risponde e non sa più cosa fare. Ultimamente, molte le mail che ci sono pervenute per lo stesso problema: ‘la domanda di pensione risulta in lavorazione da molto tempo’. Giustamente, tutti ci chiedono cosa fare per sbloccare la situazione. La pensione anticipata fa parte delle pensioni news nel 2020 e si presenta con varie forme pensionistiche: Quota 100; pensione contributiva; pensione anticipata solo con l’anzianità contributiva.

Pensione anticipata nel 2020: perchè l’Inps non risponde?

Buongiorno, sono nato ad ottobre 1957, ex dipendente ministero grazia e giustizia arruolato il 10 01 1977 e destituito il 28 luglio 2006 con 35 anni 8 mesi e 13 giorni utili ai fini pensionistici ho fatto domanda di pensione in base a circolare INPS e circolari forze di polizia all’ età di 58 anni chiedendo come dice la circolare 57 anni e 35 di contributi per le forze di polizia. L’INPS ancora deve rispondere, poi ho fatto domanda all’ età di 60 anni e 20 anni di contributi nessuna risposta, e quindi non so più cosa fare e non rispondono neanche a un mio legale di fiducia. Cosa devo fare, adesso l’ ape sociale visto che i 63 anni li compio a ottobre 2020.. grazie per il consiglio che mi darete.

Pensione anticipata nel 2020: chiarimenti e risposta

La normativa prevede che i dipendenti della Polizia di Stato possono anticipare la pensione se hanno i seguenti requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica: 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva (art. 6, comma 1, del D.L. 30 aprile 1997, n 165). Il primo rateo pensionistico, si riceve trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Quindi, lei ha fatto domanda all’età di 58 anni, poi riferisce che ha fatto un’altra domanda a 60 anni; questo significa che sono passati due anni dalla prima domanda senza risposta da parte dell’Inps. Mi sembra un pò troppo, la domanda di pensionamento ha un iter lungo, ma è strano che non le sia arrivata risposta dell’esito. Le consiglio di contattare il patronato che le ha inoltrato la domanda due anni fa, o rivolgersi direttamente all’Inps per far controllare la domanda. Può darsi che la pratica è ancora in sospeso per mancanza di documenti. Non è la prima volta che l’Inps invia una richiesta di documenti e non viene evasa.

Per la seconda domanda, quella dei 60 anni, se la prima pratica è aperta è difficile che venga evasa la seconda. A mio avviso, dovrebbe andare in fondo alla questione, se lei ha i requisiti richiesti e non ci sono altre particolarità che ne impediscono il conseguimento, l’Inps deve perfezionare la domanda.

Scrive che la segue un avvocato a cui l’Inps non risponde, si consigli con lui e se ci sono i presupposti faccia presentare una diffida all’Inps.

Spero che riesca, un caro saluto

Angelina Tortora

