Pensione anticipata e bonus di 515 euro per chi chiude un’attività commerciale. Il bonus viene riconosciuto fino al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e dal 2020 si annovera fra le novità pensioni 2020. Una lettrice che si trova nella situazione di voler chiudere la sua attività ci chiede quale strada scegliere in base ai contributi versati.

Pensione anticipata o bonus di 515 euro per chiusura attività

Salve, sono una commerciante di 54 anni, con 17 anni di contributi versati in questa categoria, più 4 anni di contributi versati come libero professionista (geometra).Vorrei chiudere l’attività ma prima di tutto capire meglio la mia posizione. Grazie per l’attenzione

Con 54 anni di età anche se chiude l’attività non ha diritto al bonus commercianti “Ind Com” in quanto i requisiti richiesti sono:

uomini almeno 62 anni di età anagrafica, donne 57 anni;

i lavoratori devono essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, da almeno 5 anni, anche non continuativi, alla Gestione dei contributi previdenziale degli esercenti attività commerciali;

bisogna aver cessato l’attività commerciale, in via retroattiva dal 2017.

Il bonus di 515 euro accompagna il richiedente fino alla pensione di vecchiaia che nel 2020 ha i seguenti requisiti 67 anni idi età e un minimo di 20 anni di contributi.

Le converrebbe se possibile almeno arrivare all’età di 57 anni, quindi tenere la sua attività in piedi per altri tre anni. Molto dipende anche dalla situazione in cui si trova l’attività e quando bisogna spendere per mandarla avanti, nel momento economico così difficile nulla è dato per scontato.

Si faccia consigliare dal suo commercialista, le attività possono fruire di fondi a garanzia statale e a fondo perduto per rilanciare l’attività.

A livello pensionistico nessuna pensione anticipata le permette di uscire a 54 anni di età.

Video con tutte le riforme pensionistiche attualmente in vigore

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube