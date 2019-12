Pensione anticipata per assistere il familiare con legge 104, età anagrafica uguale per donne e uomini?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube

Ricordiamo che la proroga per il 2020 è stata approvata ma non è ancora definitiva, bisogna attendere la pubblicazione sulla G.U. e le circolari Inps attuative.

Per una valutazione precisa sulla convenienza è possibile effettuare una simulazione Inps, digitando qui: Simulatore Ape Inps

Ricordiamo che l’Ape Sociale è un prestito a carico dello Stato che permette di percepire un assegno fino alla maturazione dell’età pensionabile. L’assegno pensionistico Ape Sociale viene corrisposto per 12 mensilità, quindi non è prevista la tredicesima mensilità.

La normativa non differenza l’età anagrafica fra uomini e donne, è richiesto 63 anni per entrambi.

I requisiti richiesti per questa tutela sono 63 anni di età anagrafica e un minimo di 30 anni di requisiti, oltre il requisito di convivenza con il familiare almeno da 6 mesi.

Io sono lavoratrice dipendente pubblico con 33 anni di contributi e 55 di età, assisto mia madre da quasi un anno con legge 104 percentuale 100% quale agevolazione mi spetterebbe per pensione anticipata? E soprattutto cosa andrei a perdere sulla somma stipendiale?

Vorrei sapere se l’età anagrafica è valida anche per le donne.

Buongiorno, ho letto varie risposte che per chi assistere un genitore disabile si potrebbe andare in pensione a 63 anni e 30 di contributi.

La legge tutela i lavoratori che assistono i familiari con legge 104 art, 3 comma 3, sono previste una serie di agevolazioni sul campo lavorativo e pensionistico. Da qualche anno la figura del “Caregiver” è stata rivalutata. Analizziamo il quesito di una nostra lettrice in riferimento alle misure pensionistiche per il lavoratore “Caregiver”.

