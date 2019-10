La pensione quota 100 entrata in vigore con il decreto n. 4/2019 in via sperimentale che prevede i seguenti requisiti: 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi; a tale requisito è stato posto il divieto di lavoro. Questo significa che chi esce dal lavoro quota 100 non potrà svolgere un’altra attività, la sola eccezione prevede le prestazioni sotto i 5.000 euro annui.

Pensione anticipata Quota 100 e legge Fornero

Un lettore che ci segue su WhatsApp, ci chiede: Volevo chiedere se c’è un movimento di persone che si sta prodigando per modificare l’articolo di quota 100 che riguarda la cumulabilità. Non sarebbe più giusto fare decadere la non cumulabilità una volta raggiunti i requisiti della Fornero senza penalizzare la quota 100 ai quali decadrà la non cumulabilità con il raggiungimento dei requisiti della vecchiaia mentre chi va con la Fornero può cumulare? Grazie per la risposta😉👋👋👋

La quota 100 è sperimentale, andrà in soffitta nel 2021

La quota 100 ha come obiettivo l’incremento dei posti di lavoro, il divieto al lavoro è stato inserito per un motivo ben preciso: liberare posti di lavoro per far entrare i giovani. Quindi, chi opta per quest’opzione esce prima dal lavoro e fa spazio ai nuovi giovani.

Il pensionamento con Quota 100 è una scelta e il lavoratore può comunque scegliere di arrivare all’età pensionistica di 67 anni e continuare il suo lavoro.

Come sopra riportato questa misura è sperimentale e sarà in vigore per tre anni, dal 2019 al 2021. Il nuovo governo non intende rinnovarla, mettendola in soffitta alla fine del triennio sperimentale.

Un movimento per la lotta con la non cumulabilità rapportandola alla legge Fornero, in questo momento particolare di riforme, a mio avviso non sarebbe preso in considerazione. Comunque, non sono a conoscenza di movimenti che portano avanti questa battaglia.

